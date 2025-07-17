Франция завершила вывод войск из Сенегала

Tекст: Денис Тельманов

Французская армия передала два последних военных объекта Сенегалу, официально завершив 65-летнее военное присутствие в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

На церемонии передачи лагеря Жейль и аэродрома в аэропорту Дакара присутствовали начальник Генштаба Сенегала генерал Мбайе Сиссе и командующий французскими сухопутными войсками в Африке генерал Паскаль Йанни.

AFP отметило, что возвращение Сенегалу двух объектов символизирует окончание постоянного военного присутствия Франции не только в этой стране, но и в Центральной и Западной Африке. «Это событие знаменует собой завершение эпохи французского военного присутствия в регионе», – заявил представитель французской армии.

Как уточняет Radio France Internationale, в четверг страну покинут последние 350 французских солдат, участвовавших в совместных операциях с сенегальскими военными.

Вывод французского контингента и передача баз стартовали три месяца назад по требованию президента Сенегала Бассиру Диомай Фая, который после выборов в 2024 году выступил за радикальные перемены, но выразил готовность сохранить сотрудничество с Францией.

В настоящее время в Африке остается только одна постоянная французская военная база – в Джибути, где размещено около 1,5 тыс. военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция начала вывод войск из Сенегала и передала сенегальским военным базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

В январе 2025 года французские военные покинули африканскую Республику Чад, завершив присутствие в этой стране. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недовольстве тем, что африканские страны не поблагодарили Париж за борьбу с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.