С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Франция начала вывод войск из Сенегала
Франция начала вывод войск из Сенегала и собралась завершить его к сентябрю
Франция приступила к выводу своих войск из Сенегала, передав сенегальским военным базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте, сообщил портал Senego.
По информации Senego, французские войска должны завершить выход из Сенегала к сентябрю, передает ТАСС.
Сенегальское агентство APS сообщало, ссылаясь на источник во французском военном ведомстве, что планируется полный вывод войск к лету.
Источник отметил, что Париж больше не считает необходимым поддерживать постоянное военное присутствие на территории Сенегала. Причиной этого решения называлось пересмотренное отношение Франции к военному присутствию в Западной и Центральной Африке, начатое еще летом 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 января французские военные передали властям Чада последнюю базу, которую они занимали согласно договору на территории этой африканской страны. До этого Франции пришлось выводить войска из Мали, Буркина-Фасо, Нигера. В ноябре власти Сенегала заявили, что французские войска должны покинуть страну.