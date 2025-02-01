  • Новость часаСилы ПВО за ночь сбили девять украинских дронов над территорией России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    Экс-глава «Фонбета» Анохин не смог подкупить силовиков из-за жадности посредников
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В России впервые оштрафовали за пропаганду чайлдфри
    Конституционный суд признал право на возмещение расходов на лечение вне ОМС
    Уполномоченный Келлог прояснил вопрос об антироссийских санкциях при Трампе
    Мнения
    Антон Беспалов Антон Беспалов Восточная Европа раскалывается на «балтийских» и «дунайских»

    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    1 февраля 2025, 09:30 • В мире

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки
    @ Sebastien Rieussec/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»?

    30 января французские военные передали властям Чада последнюю базу, которую они занимали согласно договору на территории этой африканской страны. Много лет Франция держала здесь, в сердце Африки, значительный военный контингент, который позволял ей оказывать влияние не только, собственно, в Чаде, но и во всем регионе. Все закончилось буквально за считанные недели: после того, как власти Чада разорвали договор, французам не оставалось ничего другого, как проследовать на выход – не исключено, что навсегда.

    В отличие, например, от Буркина-Фасо или Мали, отношения которых с Францией ухудшились после произошедших в этих странах военных переворотов, Чад долгое время не имел с Францией особых трений. Еще в марте прошлого года прибывший с визитом в Африку личный посланец Макрона Жан-Мари Бокель дал понять, что французская армия останется в Чаде: «Надо остаться, и, конечно, мы останемся». Получается, что сглазил.

    Тысяча французских военных (по официальным сведениям), базы, самолеты, наконец, благовидный предлог – борьба с джихадистами, которые угрожают региону: казалось, позиции Франции вполне прочны, и при этой власти ей ничто не угрожает. Махамат Идрис Деби Итно фактически возглавил Чад после гибели своего отца, который правил страной больше 30 лет и пал, сражаясь с повстанцами. Сын стал главой Переходного военного совета до выборов президента, на которые, разумеется, выставил свою кандидатуру.

    Главный его противник и, кстати, двоюродный брат Яя Дилло Джеру был застрелен военными – как пишут французские СМИ, его убили в упор выстрелом в голову. После этого остальные оппоненты благоразумно решили, что жизнь дороже, и предпочли снять свои кандидатуры, так что Махамат Идрис Деби Итно победил без особого труда.

    В Африке бывает и не такое, и можно было понять французские власти, если бы они предпочли закрыть глаза на случившееся и решить, что сотрудничество с Чадом для них важнее. Можно было бы даже восхититься ими, если бы они заявили, что в сложившихся обстоятельствах считают невозможным продолжение сотрудничества, и сами аннулировали договор. Но они поступили чисто по-европейски: зная, что в Африке их все менее настроены терпеть, и завися от властей Чада, открыли дело о тратах Деби Итно на дорогую одежду в Париже.

    Подумать только, потратить 900 тыс. евро на костюмы и предметы роскоши – не мошенничество ли это? Не растрата ли государственных средств?

    Вероятно, кому-то казалось, что, поступая таким образом, французские власти получат дополнительный козырь и средство давления на правителя Чада. Но недаром один из его приближенных хладнокровно заметил, что «Макрон не блистал дипломатическими талантами». К атаке, связанной с тратами главы страны, прибавились обвинения в том, что Чад занимается разжиганием войны в Судане.

    Кроме того, джихадисты устраивали дерзкие вылазки, в результате только одной из них в октябре погибло более 40 военных Чада. Стал напрашиваться вопрос – а французы что делают, если не помогают ни предотвратить нападения, ни справиться с последствиями?

    В конце ноября 2024 года министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро побывал в Африке для обсуждения будущих форматов сотрудничества и еще раздавал прессе полные уверенности интервью, когда из Чада как гром среди ясного неба пришла новость о разрыве договора о военном сотрудничестве с Францией. Одновременно убрать французских военных со своей территории потребовал и Сенегал.

    Позже Чад высказал настойчивое пожелание, чтобы французы убрались до наступления 31 января 2025 года. По занятному совпадению, в начале января произошла загадочная атака на президентский дворец в Нджамене, в ходе которой погибли два десятка человек. Ни президент, ни его окружение не пострадали. Возможно, если бы президент отправился на встречу со своим убитым кузеном, к власти мог бы прийти некто, более расположенный к Франции, и возобновил бы действие договора, но история не знает сослагательного наклонения.

    Махамат Идрис Деби Итно остался жив, а французам, которые до того уверяли, что они никак не успеют уложиться в сроки, пришлось ускориться. И вот – последняя база имени сержанта Аджи Коссея, самая крупная среди тех, что были заняты французскими военными, возвращена государству.

    Теперь французские военные в Африке остаются только в двух точках – в Джибути и в Габоне. Хотя колумнист «Фигаро» Франсуа д’Орсиваль и весьма поэтически дал понять, что «с тех пор, как Чад и Сенегал вняли пению русских сирен, Франция потеряла опору на этом континенте, с которым была связана Историей» – именно так, с большой буквы.

    То, что в этой истории Африке была неизменно уготована роль блюда, а Франции – роль едока, поэтический колумнист упоминать не стал. Не говоря уже о том, что министра иностранных дел Барро тоже, очевидно, надо признать русской сиреной – именно после того, как его отправили в Африку улучшать перспективы сотрудничества, Чад и Сенегал окончательно взбунтовались против французского военного присутствия на своей земле. Выдержав паузу, в последний день 2024 года к ним присоединился и Кот д’Ивуар.

    Кроме того, остается гадать, что «Фигаро» имеет в виду под «пением русских сирен». Некие сладкоголосые обещания, якобы звучащие в адрес Чада из Москвы? Сотрудничество России с африканскими странами в области безопасности действительно растет, однако именно в Чаде нет ни российских военных специалистов, ни российских компаний. Впрочем, в мае прошлого года российские военные освободили из исламистского плена военнослужащих Чада. «По результатам проведения операции по освобождению военнопленных министр обороны Республики Чад поблагодарил Россию, отметив, что она всегда была надежным партнером африканских государств в отличии от Франции, Великобритании и США, которые от африканцев получали только выгоду», – говорилось по этому поводу в сообщении Минобороны России.

    Французские СМИ подают новость об оставлении последней базы в Чаде фоном, среди не самых значительных известий, и их вполне можно понять. Хвастаться нечем, а изображать лису из басни мсье Лафонтена, которая гордо заявляет, что виноград зелен и не стоит внимания, нелепо. «Передача базы имени сержанта Аджи Коссея окончательно ставит точку во французском присутствии, в соответствии с пожеланиями высшего руководства», – сообщил представитель генштаба армии Чада. С французской стороны полковник Гийом Верне ограничился сухим сообщением, что «база была сегодня (в четверг) передана».

    Хотя может показаться, что французское влияние в Африке сжимается, как шагреневая кожа, военное присутствие является лишь одним из факторов этого влияния. Не исключено, что Франция активирует операции, о которых прессе не докладывают, и которые направлены на подрыв власти тех, кто посмел выставить ее за дверь.

    Кроме того, никуда не делась – и в обозримой перспективе вряд ли денется – крупная база в Джибути, на которой, по официальным сведениям, находится 1,5 тыс. французских военных. И особое значение приобретает Габон, который на фоне отношения к Франции других африканских стран выглядит прямо-таки белой вороной.

    Возглавляющий страну генерал Брис Олиги Нгема пришел к власти в результате переворота в августе 2023 года, но, если вы думаете, что французская пресса обзывает его диктатором или захватчиком, вы ошибаетесь. Просто человек «взял власть», и больше ничего. И вообще, как объясняет эксперт Бержес Мьетте, «переворот случился в момент, когда габонцы ждали новой эры». Понимать надо. Это в Мали и Буркина-Фасо путчисты и вообще плохие люди, а в Габоне все хорошо, и генерал молодец, что не растерялся.

    Дело в том, что Брис Олиги Нгема поддерживает хорошие отношения с Западом, включая Францию, а вот проект создания китайской военно-морской базы в Порт-Жантиле новые власти заморозили. На апрель этого года назначены президентские выборы и, учитывая местную специфику, мало кто сомневается, что генерал на них победит. Так что можно предположить, что французская база в Габоне никуда не денется, а это – удобная точка для ведения самых различных действий в этой части Африки.

    И французы будут использовать ее в своих интересах, равно как и любые другие рычаги – включая экономические и дипломатические. А поскольку они считают, что ведут в Африке войну с российским влиянием, их действия почти наверняка будут направлены против нас.

    Главное
    Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах
    ВС России атаковали хранилище нефтепродуктов в Измаиле
    США ввели пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
    ВСУ вывозили награбленное имущество в Часовом Яре на броневиках
    Пентагон засекретил имя погибшего члена экипажа врезавшегося в самолет вертолета
    Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета в Филадельфии
    Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

    На ком банки зарабатывают сверхприбыли

    Пока население и бизнес страдают от дорогих кредитов, прибыли банков бьют рекорды второй год подряд. В позапрошлом году они заработали рекордные 3,3 трлн рублей, в прошлом году – 3,8 трлн рублей даже без учета прибыли от дочерних банков. На ком удается зарабатывать эти триллионы и какие риски ждут в 2025 году банковский сектор, от стабильной работы которого зависит вся экономика страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

    Перейти в раздел

    Мир узнает о преступлениях ВСУ в Русском Поречном

    В Кремле хотят привлечь внимание мировой общественности к зверствам Киева в селе Русское Поречное. Преступления совершали боевики 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Среди жертв есть женщины и старики. Эксперты говорят, что донести Западу правду о действиях украинских военных будет непросто, но рано или поздно об истинном лице ВСУ узнают даже западные обыватели. Подробности

    Перейти в раздел

    Призрак «русских сирен» выгнал Францию из центра Африки

    Январь 2025 года стал последним месяцем пребывания французских военных в африканской республике Чад. Страну окончательно покинули военнослужащие Франции. Еще несколько месяцев назад ничто не предвещало такого исхода. Что произошло и почему французская пресса связывает эти события с «пением русских сирен»? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

    • Франция угрожает США войной

      В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............