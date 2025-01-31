Франция завершила вывод войск из Чада

Франция завершила вывод военного контингента из Чада и передала базу ВС страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция окончательно передала военную базу Аджи Коссеи вооруженным силам Чада, таким образом завершив вывод своего контингента, сообщает ТАСС. На данный момент в Чаде находилось около тысячи французских военнослужащих, которые были размещены на трех базах: в Нджамене, Файя-Ларжо и Абеше.

Властей Чада разочаровывало присутствие французских войск, так как они полагали, что Париж стремится не столько помочь в обеспечении безопасности, сколько сохранить свое влияние в регионе. Премьер-министр Чада Алламай Халина назвал решение прекратить военное сотрудничество с Францией «смелым и патриотичным», отметив, что народ давно ждал этого шага.

Многие эксперты считают, что уход французских войск из Чада, а также из Мали и Нигера, является стратегическим поражением Франции. Как отмечает журнал Le Point, этот шаг символизирует упадок Франции и объясняется «ошибками внешней политики и потерей влияния» в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, и французская армия провела церемонию передачи последней военной базы в Нджамене национальным вооруженным силам Чада, завершив многолетнее присутствие в стране.