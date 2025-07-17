В США представили законопроект о признании «Братьев-мусульман» террористами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента США Дональда Трампа получила на рассмотрение законопроект о признании движения «Братья-мусульмане*» террористической организацией, передает ТАСС. Документ внес сенатор Тед Круз, его пресс-служба подчеркнула, что аналогичный проект уже внесен и в Палату представителей США.

Законопроект предполагает утверждение новой стратегии по официальному признанию «Братьев-мусульман» террористической организацией на территории США. По словам сенатора, организация представляет угрозу национальной безопасности США и их союзников, а также уже признана террористической в ряде стран Ближнего Востока и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил своих министров в провале борьбы с влиянием организации «Братья-мусульмане» во Франции. В Египте лидеров «Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни.