Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
В США представили законопроект о признании «Братьев-мусульман» террористами
В американском Сенате появился законопроект, направленный на официальное признание движения «Братья-мусульмане*» (запрещена в РФ) террористической организацией и разработку соответствующей стратегии.
Администрация президента США Дональда Трампа получила на рассмотрение законопроект о признании движения «Братья-мусульмане*» террористической организацией, передает ТАСС. Документ внес сенатор Тед Круз, его пресс-служба подчеркнула, что аналогичный проект уже внесен и в Палату представителей США.
Законопроект предполагает утверждение новой стратегии по официальному признанию «Братьев-мусульман» террористической организацией на территории США. По словам сенатора, организация представляет угрозу национальной безопасности США и их союзников, а также уже признана террористической в ряде стран Ближнего Востока и Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил своих министров в провале борьбы с влиянием организации «Братья-мусульмане» во Франции. В Египте лидеров «Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ