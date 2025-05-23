Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»

Politico: Макрон обвинил министров в провале борьбы с влиянием «Братьев-мусульман»

Tекст: Вера Басилая

Как передает Politico, на совещании в среду Эмманюэль Макрон устроил разнос министрам из-за неудачного выпуска доклада о деятельности «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) во Франции.

Макрон обвинил подчиненных в отсутствии эффективных мер противодействия исламистской угрозе, особенно раскритиковал министра внутренних дел Бруно Ретайо.

Документ должен был быть опубликован в среду, однако выход отложили после того, как его содержание попало в консервативные СМИ. В докладе отмечалось, что «Братья-мусульмане*» стремятся распространить фундаменталистскую повестку во Франции и Европе.

Многие в правительстве обвиняют в утечке Брюно Ретайо, популярность которого растет после победы на выборах главы партии «Республиканцы». Сам Ретайо публично выступал с жесткими заявлениями в адрес «Братьев-мусульман», обвиняя их в попытках навязать Франции шариат.

Скандал произошел на фоне усиления политического соперничества перед выборами 2027 года: рассматриваются кандидатуры Ретайо, а также глав Национального объединения Жордана Барделла и Марин Ле Пен, чьи перспективы омрачены обвинением в растрате.

Возможный уход Ретайо может ослабить и без того неустойчивое правительство премьер-министра Франсуа Байру.

Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что уйдет в отставку, если власти страны потребуют отказаться от депортаций десятков выходцев из Алжира.

Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Франции Эммануэль Макрон стал главным врагом защитников ислама.