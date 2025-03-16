Глава МВД Франции пригрозил отставкой при отмене депортаций выходцев из Алжира

Министр внутренних дел Франции Ретайо пригрозил уйти в отставку в случае отказа Парижа от депортаций выходцев из Алжира

Tекст: Антон Антонов

«Если у меня потребуют уступок по этому важному вопросу для безопасности французов, конечно же, я откажусь», – приводит слова Ретайо РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Ретайо сообщил, что Франция уже передала Алжиру первый список тех, кого Париж намерен депортировать из-за предполагаемой угрозы с их стороны. Он также отметил, что в случае отказа алжирских властей принять своих граждан обратно, Франция готова к поэтапным ответным мерам. В конечном счете, это может привести к пересмотру соглашений 1968 года, регулирующих условия пребывания алжирцев во Франции.

В конце февраля премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что у Алжира будет шесть недель на пересмотр условий исполнения соглашений 1968 года. Эти договоренности упрощают пребывание выходцев из Алжира на французской территории. Байру также отметил, что если алжирские власти не пойдут навстречу Франции, их привилегии по договору 1968 года могут быть пересмотрены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алжир продолжает оставаться одним из основных поставщиков мигрантов, представляющих собой дешевую рабочую силу, необходимую для французской экономики. Отношения двух стран обострились после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выбрал сторону Марокко в вопросе статуса Западной Сахары, несмотря на позицию Алжира, выступающего за независимость этой территории.