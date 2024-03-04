Лидеров «Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни в Египте

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Youm 7, смертные приговоры вынесены в отношении лидеров движения Мухаммеда Бадиа и Мухаммеда аль-Бельтаги и еще шестерых членов руководства, передает РИА «Новости». Еще 37 обвиняемых приговорены к пожизненному лишению свободы.

Осужденные обвинялись в организации забастовки в районе Мадинат-Наср в Каире в июле 2013 года, жертвами которой стали мирные жители и сотрудники органов безопасности.

Религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане*» основана после свержения в Египте в 2013 году власти президента Мухаммеда Мурси. В самом Египте, а также ряде других арабских стран организация признана террористической и запрещена.