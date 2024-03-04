Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.9 комментариев
Лидеров «Братьев-мусульман» приговорили к смертной казни в Египте
Суд в Египте приговорил к смертной казни восьмерых членов руководства исламистской организации «Братья-мусульмане*» (запрещена в России), пишет газета Youm 7.
По данным Youm 7, смертные приговоры вынесены в отношении лидеров движения Мухаммеда Бадиа и Мухаммеда аль-Бельтаги и еще шестерых членов руководства, передает РИА «Новости». Еще 37 обвиняемых приговорены к пожизненному лишению свободы.
Осужденные обвинялись в организации забастовки в районе Мадинат-Наср в Каире в июле 2013 года, жертвами которой стали мирные жители и сотрудники органов безопасности.
Религиозно-политическая организация «Братья-мусульмане*» основана после свержения в Египте в 2013 году власти президента Мухаммеда Мурси. В самом Египте, а также ряде других арабских стран организация признана террористической и запрещена.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ