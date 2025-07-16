Правозащитник Шеслер: Власти Украины не смогут задержать на службе бойцов старше 60 лет

Tекст: Андрей Резчиков

«ВСУ не удастся пополнить свои ряды за счет пожилых людей. Так же, как раньше не удалось привлечь молодежь в армию с помощью нелепых роликов, обещавших миллион гривен от Зеленского за контракт – якобы на эти деньги можно купить кучу чизбургеров», – отметила Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«При этом украинские власти опасаются, что демобилизация военнослужащих старше 60 лет приведет к реальному сокращению численности ВСУ», – отметила правозащитник. По ее словам, данные с местных сайтов, публикующих информацию о погибших украинских военных, свидетельствуют: «Подавляющее большинство среди них – люди старше 50 лет».

«Кроме того, средний возраст бойца ВСУ уже превышает 47 лет. В армии много пожилых, в том числе приближающихся к 60-летнему рубежу. И теперь власти пытаются любыми способами удержать тех, кто достиг предельного возраста службы».

Шеслер добавила, что активно общалась с украинцами, покинувшими страну: «Мужчины буквально считают дни, ожидая, когда им исполнится 60, чтобы срочно уехать из Украины. Никто из них не намерен жертвовать жизнью за этот «концлагерь».

При этом власти выскребают последние резервы, надеясь, что «курочка по зернышку» все же позволит набрать солдат. Но это никак не изменит общей тенденции – состав украинской армии продолжает неуклонно сокращаться», – подчеркнула правозащитник.

Напомним, в среду Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон о возможности прохождения контрактной службы для граждан, достигших возраста 60 лет. По словам депутата Ирины Геращенко, документ поддержали 306 парламентариев, что позволяет мужчинам и женщинам, желающим и способным служить, заключать новые контракты. Для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии и письменное согласие командира части.

Однако в законе, добавила депутат, нечетко указано, кто будет согласовывать кандидатуры, что может привести к злоупотреблениям и выборочному отбору. Эти вопросы и процедуры должны быть детализированы в подзаконных актах в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

Контракт предусматривает испытательный срок два месяца. На период военного положения срок службы по такому контракту составит год с возможностью дальнейшего продления. Закон не ограничивает максимальный возраст пребывания на службе для этих лиц. Он вступит в силу после подписания Владимиром Зеленским.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Осенью прошлого года более 25 тыс. украинцев подписали петицию с требованием снизить предельный возраст мобилизации до 50 лет, однако решение по этому вопросу Зеленский пока не принимал.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине происходит раскол в обществе на фоне принудительной мобилизации, ударам по ТЦК и реакции украинцев на эти атаки. В то же время ЕС отказался защищать своих граждан на Украине от принудительной мобилизации несмотря на их смерть.