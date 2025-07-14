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Утверждены обвинения против 23 украинских террористов в Курской области
Генпрокуратура утвердила обвинения по 22 делам о терактах на Курской области
В отношении 23 украинских военных, обвиняемых в террористической деятельности в Курской области, утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам.
В Главной военной прокуратуре утверждены обвинительные заключения по 22 уголовным делам в отношении 23 военнослужащих из девяти подразделений Вооруженных сил Украины, обвиняемых в террористической деятельности на территории Курской области, сообщает Генеральная прокуратура России.
По данным следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года обвиняемые на бронетехнике, вооруженные автоматическим оружием, боеприпасами и взрывными устройствами, незаконно проникли в Суджанский район Курской области. Их целью было блокирование и удержание под контролем 12 населенных пунктов.
«Украинские боевики оборудовали наблюдательно-огневые позиции, следили за российскими военнослужащими, передавали информацию о них, препятствовали деятельности органов власти и местного самоуправления, а также запугивали мирных граждан, запрещая им передвигаться и эвакуироваться», – говорится в сообщении ведомства.
Террористическая деятельность была пресечена российскими военными, все обвиняемые задержаны и находятся под стражей.
В ближайшее время уголовные дела передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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