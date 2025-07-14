Москвичам посоветовали пользоваться метро из-за предстоящего ливня

Tекст: Мария Иванова

«До конца дня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 20 м/с», – говорится в Telegram-канале департамента.

В ведомстве посоветовали избегать поездок на личных автомобилях, а если сделать это невозможно, то соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, вблизи пешеходных переходов заранее снижать скорость, а также не парковаться около деревьев и ненадежных конструкций

Как отметил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил что Москва останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

«Температура воздуха +28…+30°, по области +26…+31°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозе порывистый», – добавил он.

Кроме того синоптик отметил, что прошедшая ночь стала самой теплой с начала года. Согласно данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, температура не опускалась ниже отметки в 20,9 градусов.

Тем не менее в предстоящие дни продолжится тенденция постепенного понижения дневной температуры. К концу недели температура воздуха в Москве достигнет района плюс 23 – плюс 28 градусов, при этом очи останутся теплыми – 15-20 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето.

В прошедшую субботу в Москве выпало почти 40% месячной нормы осадков.