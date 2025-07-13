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Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области достигло 12 человек
В результате обрушения подвесного пешеходного моста в Никольском округе Вологодской области медпомощь понадобилась 12 жителям, из которых двое госпитализированы.
Количество пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском районе Вологодской области увеличилось до 12 человек, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Мишенев на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, с 20 часов 12 июля по 8 часов 13 июля в Никольскую центральную районную больницу обратились еще три человека с ушибами, гематомами и ссадинами. Таким образом, общее число пострадавших достигло 12.
Мишенев уточнил, что двое пострадавших остаются в стационаре, их состояние оценивается как стабильное. Еще один пациент находится в областном травматологическом центре, девятерых лечат амбулаторно на дому.
Он отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Никольском муниципальном округе Вологодской области обрушился подвесной пешеходный мост во время крестного хода. В результате обрушения медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим, включая одного ребенка.