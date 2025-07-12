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Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до восьми человек
В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг во время крестного хода медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим, включая одного ребенка.
Восемь человек, включая одного ребенка, пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе, передает ТАСС.
Инцидент произошел во время крестного хода в субботу около 12.03 по московскому времени, когда на мосту находились около 25 человек.
Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил: «К сожалению, пострадали восемь человек, среди них – один ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь».
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. По словам губернатора Георгия Филимонова, ситуация находится на его личном контроле. Обстоятельства обрушения устанавливаются специалистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Никольском муниципальном округе Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост.