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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды
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    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Захарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    TWZ объяснил смысл пролета над Киевом самолета Ан-124
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    13 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

    6 комментариев
    12 июля 2025, 17:23 • Новости дня

    Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до восьми человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате обрушения подвесного пешеходного моста через реку Юг во время крестного хода медицинская помощь потребовалась восьми пострадавшим, включая одного ребенка.

    Восемь человек, включая одного ребенка, пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе, передает ТАСС.

    Инцидент произошел во время крестного хода в субботу около 12.03 по московскому времени, когда на мосту находились около 25 человек.

    Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил: «К сожалению, пострадали восемь человек, среди них – один ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь».

    Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. По словам губернатора Георгия Филимонова, ситуация находится на его личном контроле. Обстоятельства обрушения устанавливаются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Никольском муниципальном округе Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост.

    12 июля 2025, 02:33 • Новости дня
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    Спецслужбы Украины заявили о готовности сдавать координаты ВСУ российской разведке
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики сообщили о готовности украинских спецслужб передавать координаты позиций ВСУ для провокаций.

    «Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении фронта российские военнослужащие группировки «Север» заметили, как артиллерия и операторы дронов ВСУ без разбора обстреливают леса в районе госграницы и пытаются спешно выстроить линию обороны.

    Также сообщалось, что украинские власти организуют масштабную эвакуацию из 325 населенных пунктов Харьковской области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

    Как заявлял глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев Харьковской области, украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан. По его словам,  эвакуируют из Харьковской области только молодых людей, оставляя стариков без помощи.

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    11 июля 2025, 18:35 • Новости дня
    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Mash: Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ

    Хакеры взломали «цифровой мозг» управления ВСУ
    @ SASCHA STEINBACH/EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Хакеры групп KillNet, PalachPro и Beregini взломали главное программное обеспечение ВСУ по управлению войсками и мониторингу позиций российских сил, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Речь идет о системе «Дельта», которая использовала данные разведки, беспилотников и спутников, отображая карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Программа применялась для наведения ударов ракет реактивной системы залпового огня HIMARS и беспилотников. Система функционировала с 2023 года и была размещена в интернет-облаке за пределами Украины, однако это не помешало хакерам получить доступ к полной информации, находившейся в распоряжении командования ВСУ.

    По словам авторов публикации, взлом фактически означал получение контроля над «цифровым мозгом» украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты провели испытания новой дальнобойной платформы «Странник» в зоне спецоперации на Украине. Система защищенной связи «Веда» показала устойчивость к попыткам взлома со стороны хакеров ВСУ.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    11 июля 2025, 23:14 • Новости дня
    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены

    В России могут пересмотреть правила допуска пожилых к управлению автомобилем

    Правила допуска людей старше 60 лет к вождению могут быть пересмотрены
    @ Frank Hoermann/picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В России подготовлена стратегия для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Проект новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года предусматривает совершенствование механизмов допуска пожилых граждан к управлению транспортом, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших – на 33%, а пострадавших – на 22%. Такие водители чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с представителями других возрастных групп.

    Кроме того, на их долю приходится более трети погибших пешеходов и велосипедистов. На фоне ожидаемого сокращения общего населения России доля людей старше 60 лет среди участников дорожного движения к 2030 году может достигнуть 25,8%, а к 2036 году – 27,7%.

    «Изложенное потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении», – отмечается в Стратегии.

    Там уточняется, что помимо их подготовки в качестве водителей, необходимо развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, владельцам автомобилей, оставившим транспорт в автосервисе, следует быть особенно осторожными из-за новых схем мошенников, которые требуют оплаты запчастей по телефону.

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    11 июля 2025, 20:41 • Новости дня
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    Генерал-майор Попов: Из-за полета блогерши на военном самолете будет начата проверка
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Публикации блогерши Марии Шалаевой о перелете на военном самолете в закрытый аэропорт в Ростове-на-Дону может стать основанием для проведения проверки и взысканий, считает генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов.

    По оценками заслуженного военного летчика России Владимира Попова, расследование по факту несанкционированного использования военного самолета начнется после видеозаписи, опубликованной блогершей Марией Шалаевой, передает Lenta.ru. Генерал-майор авиации в отставке заявил, что виновных в этой ситуации найдут и накажут. Он отметил, что руководство военного ведомства может потребовать ужесточения контроля подобных случаев.

    «Недалекого ума люди, которые хвастаются подобным, не понимая обстановки сегодняшнего дня», - сказал Попов, подчеркнув, что подобные действия могут создать проблемы для волонтеров и сопровождающих тяжелораненых, которым военные борта действительно необходимы.

    Ранее Шалаева рассказала в своих постах о перелете на военном борте в Ростов-на-Дону вместе с сыном и близким ей мужчиной из среды чиновников. Позже эти записи были удалены из ее аккаунтов.

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    11 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы

    NYT сообщил о связи убитого подполковника СБУ Воронича с убийством Моторолы

    NYT: Застреленный в Киеве Воронич возглавлял группу убийц Моторолы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве днем ранее застрелили подполковника СБУ Ивана Воронича, который, по данным NYT, командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова.

    Подполковник СБУ Иван Воронич был застрелен в Голосеевском районе Киева, передает Газета.ru. По данным The New York Times, Воронич возглавлял группу, причастную к убийству лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола. В публикации отмечается, что это подразделение, называемое Пятым управлением, действовало при технической поддержке ЦРУ и несло ответственность за гибель Павлова.

    Газета уточняет, что нет прямых данных о личном участии Воронича в самом покушении на Моторолу. Однако именно он командовал подразделением, замешанным в этом преступлении.

    Тело Воронича с пятью огнестрельными ранениями обнаружили 10 июля, после того как камеры зафиксировали момент нападения: киллер подошел к нему, сняв балаклаву, и произвел пять выстрелов, в том числе контрольный в голову.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговоры нескольким фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова.

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    12 июля 2025, 12:38 • Новости дня
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    Подполье раскрыло маршрут иностранных поставок оружия на Украину
    @ Christoph Soeder/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружение для украинских военных обычно доставляют на Украину через порт Измаил, где его перегружают на поезда и отправляют через Николаевскую область, сообщили в пророссийском подполье.

    Иностранное вооружение для украинских военных продолжает поступать через порт города Измаил, передает РИА Новости«. Как рассказал представитель пророссийского подполья, военная техника и оружие чаще всего доставляются судами под видом гражданских грузов, а грузополучателем зачастую указывают Румынию, чтобы скрыть реальное направление поставок.

    После прибытия в порт Измаил имущество перегружают на железнодорожные составы, которые затем отправляются через станцию Колосовка в Николаевской области непосредственно украинским воинским частям. Подпольщики подчеркнули, что этот маршрут известен российским военным, и по нему уже наносились удары.

    Собеседник агентства отметил, что ранее российские военные не раз пытались нарушить этот маршрут, атакуя мост в Затоке. Несмотря на это, украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру, быстро возвращая маршрут в рабочее состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным на Украине. Одесское подполье также заявило, что готово к действиям против иностранных солдат. Представители подполья сообщили о взрывах на авиабазе войск Украины под Одессой. Они также заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.

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    11 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    МИД России: Зеленский либо бестолочь, либо соврал насчет Волынской резни
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский МИД резко отреагировал на слова президент Украины Владимира Зеленского о незнании Волынской резни, усомнившись в его искренности и образованности.

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Владимир Зеленский либо является безграмотной бестолочью, либо сознательно соврал польскому президенту Анджею Дуде, говоря о незнании Волынской резни, передает ТАСС.

    В МИД обратили внимание, что каждый украинский школьник, окончивший среднюю школу в 1980-1990-е годы, знал о терроре бандеровцев и мельниковцев против мирного населения. В ведомстве подчеркнули, что даже в учебниках Украинской ССР открыто рассказывалось о преступлениях украинских коллаборационистов, а первые учебники по истории «независимой» Украины подтверждали нацистскую природу этих движений.

    «Анджей Дуда поверил или сделал вид, что поверил Зеленскому, но киевский главарь настолько привык лгать, что не моргнув глазом соврал в лицо польскому президенту в ходе переговоров. Либо же – он безграмотная бестолочь. Впрочем, одно другому не мешает», – говорится в заявлении МИД.

    По мнению экспертов сторонники Бандеры убедят Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом.

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    11 июля 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин внес изменения в ношение военной формы в России

    Путин утвердил новые правила ношения военной формы для офицеров

    Путин внес изменения в ношение военной формы в России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вступили в силу изменения, касающиеся комплектации и оформления военной формы для высших офицеров и военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Документ о новых правилах опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС. Согласно указу президента, для высших офицеров Вооруженных сил и Росгвардии в костюмах с коротким и длинным рукавами теперь обязательны брюки с кантами и лампасами определенных цветов. Это уточнение касается парадной и выходной формы.

    Кроме того, комплект полевого обмундирования для военнослужащих Вооруженных сил России теперь включает рубашку камуфлированной расцветки боевого типа.

    Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск введена новая парадно-выходная тужурка: она будет черного цвета с вышивкой из золоченой нити в 5% на воротнике и погонах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портянки исключили из вещевого снабжения Росгвардии и заменили носками.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах ношения военной формы, которые заменяют положения, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

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    12 июля 2025, 11:13 • Новости дня
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    Учительница рассказала, почему Зеленский не знал о Волынской резне
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В школьные годы Владимира Зеленского по истории обучал преподаватель из Львова, не рассказывавший о Волынской резне и событиях на Западной Украине.

    Причины незнания президентом Украины Владимиром Зеленским событий Волынской резни раскрыла бывший педагог и директор 95-й гимназии Кривого Рога Алла Шепилко, передает РИА «Новости» со ссылкой на SHOT. В сообщении говорится, что Шепилко хорошо помнит состав учителей, работавших в школе Зеленского. По ее словам, учителем истории Зеленского был националист, приехавший с Западной Украины.

    Она отмечает, что этот преподаватель представлял боевиков ОУН-УПА*(организации запрещены в России) исключительно с положительной стороны и не затрагивал тему уничтожения поляков украинскими националистами. Шепилко добавила, что сама преподавала математику, но знает о подходе коллеги к истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский якобы не был осведомлен о Волынской резне до личного общения с ним. Сторонники Бандеры, по мнению издания, убеждают Зеленского не признавать Волынскую резню геноцидом. Российский МИД выразил сомнения в искренности и образованности президента Украины после его заявления о незнании о трагедии.

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    12 июля 2025, 00:31 • Новости дня
    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга

    FT уличила экономику США в «голландской болезни» за экспорт госдолга страны

    Экономику США уличили в «голландской болезни» за экспорт госдолга
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    «Голландской болезнью» называют феномен экономической трансформации Нидерландов в конце 1960-х годов, когда после открытия месторождений природного газа в Северном море страна стала экспортировать ресурс в другие страны, но рост объемов экспорта ударил по собственному производству, пишет FT, проводя параллель с США.

    Теперь «голландская болезнь» стала методом анализа стран, экспортирующих сырьевые товары. Он позволяет объяснить, почему им трудно превратить экспортные богатства в диверсифицированную и производительную экономику у себя дома. Однако, если мы возьмем США за последние 25 лет, то можно считать, что дефицит текущего долга является самым сильным и устойчивым показателем их экспорта, пишет Financial Times (FT).

    «У США «голландская болезнь». Их экспортный ресурс – доллар. Все, что нужно, чтобы понять это, – перестать относиться к Америке как к волшебству и не подчиняться тем же силам, что и любая другая страна», – сказано в статье.

    Издание указывает на то, что за последние шесть месяцев доллар потерял примерно 8% своей стоимости, что возобновило дискуссию о том, является ли обладание мировой резервной валютой непомерной привилегией или непомерным бременем.

    «Самый простой ответ таков: конечно, для США было большой честью выпустить долговые обязательства на сумму 36 трлн долларов. Однако некоторая литература о голландской болезни» может помочь нам понять, как привилегия превращается в бремя», – отмечает автор материала.

    В 90-х годах прошлого века экономисты Аарон Торнелл и Филип Лейн назвали «эффектом прожорливости» негативный фактор от казалось бы благого явления. Они утверждали, что экспорт сырьевых товаров изменил процесс составления бюджета. Получив неожиданную прибыль, влиятельные группы будут бороться за то, чтобы прибрать к рукам любые новые расходы.

    «Если в стране будут сильные институты и социальная солидарность, это стремление к увеличению расходов потерпит неудачу. При слабых институтах оно будет успешным: вместо того, чтобы направлять средства на то, что повышает производительность, например, на строительство дорог и школ, новые расходы пойдут влиятельным группам в качестве непродуктивных подарков», – сказано в статье.

    Автор считает, что этим эффектом и объясняется возможность успеха «Большого красивого билля» президента США Дональда Трампа – выгоды от него достанутся в основном богатым. США могут брать кредиты, и самые влиятельные группы будут использовать их по максимуму, однако со временем все упрется в так называемый эффект нехватки, резюмирует FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сенат США принял законопроект, предложенный президентом Дональдом Трампом, о налоговых послаблениях и увеличении потолка государственного долга.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на ускорение фрагментации мировой финансовой системы и рост числа стран с критическим долговым бременем, отметив рекордный рост госдолга США и падение доверия к доллару.

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    12 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus

    Степашин предупредил ФРГ о последствиях передачи Украине ракет Taurus

    Степашин пригрозил Германии из-за возможных поставок ракет Taurus
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предупредил канцлера ФРГ, что Россия знает о местонахождении заводов по производству ракет Taurus, и призвал Германию пересмотреть решение о поставках.

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который ранее заявил о намерении поставить на Украину ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Степашин отметил: «Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал… Россия будет расценивать, если такие ракеты пойдут на Украину и будут лететь в центр нашей страны, как включение Германии в активные боевые действия против нашей страны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями».

    Степашин напомнил, что России известно местоположение предприятий, где производят ракеты Taurus, и призвал Германию хорошо обдумать свое решение.

    Ранее канцлер Мерц в интервью каналу WDR сообщил, что Германия, как и другие западные страны, сняла ограничения по дальности военных поставок для Украины.

    Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отмечал, что применение Taurus повредит отношениям России и Германии, хотя существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркивал, что Россия внимательно следит за действиями Берлина в вопросе возможных поставок и обучения украинских военных.

    Официальная позиция России заключается в том, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины будут считаться законной целью для России, а в Кремле подчеркивали: усиление военной помощи Запада не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Берлине Сергей Нечаев допустил возможность поставки Германией ракет Taurus на Украину.

    Между тем военный эксперт Константин Сивков назвал ложью слова главы ХДС Мерца об обучении украинских военных стрельбе ракетами Taurus.

    Ранее Сергей Степашин рассказал, что российские ЗРК С-300 могли бы эффективно защитить Югославию в 1999 году.

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    12 июля 2025, 10:51 • Новости дня
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных в России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнопленные, находящиеся в России, попросили у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой книги, крестики и Библии, и их просьбы были оперативно выполнены.

    Украинские военнопленные, которых посещала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, попросили у нее книги, крестики и Библии, их просьбы были выполнены, передает РИА «Новости». Москалькова рассказала, что после просьбы военнопленных водители направились в ближайшую церковь, где закупили крестики, и пленные были этим очень довольны.

    Омбудсмен напомнила, что совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания. Особое внимание уделяется медицинской помощи и гуманитарным вопросам, связанным с литературой и личными вещами.

    Москалькова подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста, который должен посещать российских пленных на Украине, чтобы те могли получать письма от родных. Она также добавила, что во время последнего обмена получила большую пачку писем от украинских родственников и передала письма российским пленным. Москалькова процитировала слова одного из пленных: «вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова сообщила о возвращении двух жителей Курской области из Сум. Москалькова призвала мировое сообщество осудить Киев за пытки пленных. Она также сообщила о возвращении военных, числившихся без вести пропавшими.

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    12 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    Лавров неожиданно ответил на приветствие Ким Чен Ына
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в северокорейском Вонсоне, в начале встречи они обменялись необычным приветствием.

    В начале встречи Ким Чен Ын заметил, что с их предыдущего общения прошел год. Лавров с юмором ответил: «А вы все еще курите. И я курю».

    Также Лавров передал Ким Чен Ыну послание от президента России Владимира Путина. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – сказал Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на новом курорте в Вонсоне, передает РИА Новости. Кроме того, в рамках визита в КНДР Лавров провел переговоры с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на Корейском полуострове, а также график предстоящих контактов.

    Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в практических областях и обменялись мнениями по ситуации в Северо-Восточной Азии. Москва и Пхеньян подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова. Также стороны подчеркнули решимость совместно противостоять гегемонистским устремлениям внешних игроков, которые ведут к росту напряженности в регионе.

    По итогам переговоров был подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2026-2027 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Вонсане. Лавров передал Ким Чен Ыну теплый привет от Владимира Путина.

    Лавров ранее назвал отношения между Россией и КНДР «непобедимым братством».

    Комментарии (3)
    11 июля 2025, 20:11 • Новости дня
    Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей
    Сальдо: Под завалами разрушенного дома в Алешках находятся десятки людей
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате авиаудара по жилому дому в Алешках возникли завалы, под которыми могут находиться десятки людей, а спасательные работы затруднены из-за вражеских дронов.

    Две авиабомбы ВСУ попали в жилой пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

    В результате удара здание практически полностью уничтожено, под завалами могут находиться десятки людей.

    Сальдо добавил, что поисково-спасательные работы осложняются присутствием вражеских беспилотников в небе над районом. Информация о пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алешках Херсонской области произошло обрушение жилой пятиэтажки после авиаудара. Под завалами оказались местные жители.

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    11 июля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    Путин утвердил основы новой государственной языковой политики России
    @ Андрей Иглов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил основы государственной языковой политики, предусматривающие укрепление статуса русского языка и поддержку национальных языков.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, сообщает РИА «Новости». Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу с одиннадцатого июля.

    Среди основных задач политики обозначено сокращение использования иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. Кроме того, подчеркивается объединяющая роль русского языка для многонационального народа России и других народов в рамках единого культурно-цивилизационного пространства.

    В документе закреплена задача создания условий для продвижения русского языка как средства межнационального общения на постсоветском пространстве. Кроме того, планируется поддерживать интерес к русскому языку за рубежом и увеличивать число иностранцев, владеющих им.

    Одним из направлений станет поддержка объединений русскоговорящих граждан за границей, совершенствование условий языковой адаптации иностранных граждан в России, а также создание единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите русского языка.

    Президент России Владимир Путин выступил за создание единого научно-методического центра для поддержки и развития русского языка за рубежом. Глава государства также выразил поддержку сохранению чистоты русского языка и использованию кириллицы вместо латиницы.

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