Еврокомиссия предложила Словакии гарантии в обмен на отказ от блокировки санкций

Bloomberg: ЕК предложила Словакии гарантии в обмен на отказ от блокировки санкций

Tекст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия выразила готовность предоставить Словакии определенные гарантии в обмен на прекращение ею блокировки нового санкционного пакета против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам источника агентства, Братислава требует от Евросоюза уступок, связанных с поэтапным отказом от российского газа. В публикации отмечается: «Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето». Уточняется, что речь идет о смягчении условий для Словакии в области энергоснабжения, передает РИА «Новости».

Кроме того, по данным агентства, Греция, Мальта и Кипр также проявляют осторожность и неохотно поддерживают снижение предельных цен на российские энергоресурсы без одобрения стран G7, включая США. Это может затруднить согласование нового пакета ограничительных мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейское сообщество столкнулось с блокировкой нового пакета ограничений из-за позиции Братиславы, которая требует гарантий по вопросам энергетики и компенсаций.

Словакия поставила Евросоюзу условия для поддержки плана по полному отказу от российского газа, выдвинув три ключевых требования к Еврокомиссии.