Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. Необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.7 комментариев
Словакия вновь заблокировала санкции Евросоюза против России
Словакия заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России
Европейское сообщество столкнулось с блокировкой нового пакета ограничений из-за позиции Братиславы, требующей гарантий по вопросам энергетики и компенсаций.
Словакия на уровне послов Евросоюза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России, сообщает агентство ТАСС. По данным дипломатических источников, компромисс по этому вопросу может быть достигнут в ближайшие дни. Ранее агентство информировало, что Словакия уже блокировала аналогичные меры 4 июля.
Согласно информации местных СМИ, словацкое правительство собирается продолжать накладывать вето на новые санкции Евросоюза против России, пока не будет найдено решение по компенсациям для республики и минимизации негативных последствий возможного запрета на импорт российского газа с 2028 года.
Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией по обеспечению стабильных поставок энергетических ресурсов в случае отказа от российского газа. Как отмечают словацкие СМИ, текущие переговоры пока не развеяли опасения страны относительно собственной энергобезопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что будет внимательно следить за информацией о готовящемся пакете санкций Евросоюза. Словакия заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза. Братислава поставила Евросоюзу условия для поддержки плана по полному отказу от российского газа и выдвинула три ключевых требования к Еврокомиссии.