Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.3 комментария
Токаев направил ответное письмо Трампу из-за пошлин на товары из Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил лидеру США Дональду Трампу ответное письмо по поводу введения с 1 августа 25% пошлины на товары из республики.
В официальном сообщении пресс-службы казахстанского президента отмечается, что Токаев подтвердил готовность страны к продолжению конструктивного диалога для поиска рационального решения торговых вопросов, передает ТАСС.
В письме президент Казахстана выразил уверенность, что компромисс по торговой проблеме может быть достигнут. Пресс-служба президента подчеркнула, что Казахстан считает Вашингтон давним торговым и инвестиционным партнером, и остается привержен развитию справедливых, предсказуемых и взаимовыгодных торговых связей с США.
Токаев также отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении отношений с Соединенными Штатами и рассчитывает на конструктивный подход к регулированию двусторонних экономических связей. Власти страны ожидают, что стороны смогут избежать дальнейшего обострения торгового спора.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа. В указе представлен перечень стран и их тарифные ставки, которые Трамп направил властям в день подписания указа.