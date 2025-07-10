В МВД рассказали о способах создания мошенниками фальшивок за 15 минут

МВД сообщило о создании мошенниками поддельных документов и сайтов за 15 минут

Tекст: Мария Иванова

Возможности современных технологий позволяют кибермошенникам создавать поддельные документы, сайты, аккаунты в соцсетях, а также имитировать голоса и видео, передает Telegram-канал УБК.

По информации МВД, на изготовление таких фальшивок у злоумышленников уходит не более 15 минут, причем процесс может происходить дистанционно, без специальных навыков и оборудования.

Чаще всего мошенники подделывают внутренние паспорта, нотариальные доверенности и приказы органов власти, чтобы легитимизировать свои действия. Они также создают точные копии аккаунтов в социальных сетях или взламывают настоящие профили, выдавая себя за друзей и знакомых, чтобы выманить деньги или данные.

Распространена практика копирования сайтов банков, «Госуслуг» и онлайн-магазинов. Пользователи, которые вводят свои данные на поддельных ресурсах, рискуют потерять доступ к счетам или стать жертвами кражи информации. Мошенники также маскируют номера телефонов под официальные и рассылают письма, СМС и QR-коды якобы от имени государственных органов и сервисов.

Злоумышленники звонят от имени банков, полиции или коммунальных служб, создавая стрессовые ситуации и выманивая коды, пароли и убеждая установить вредоносные приложения. Часто используются технологии дипфейков: мошенники имитируют голоса и видео руководителей или родственников для вымогательства и обмана.

Создаются фейковые приложения и ложные службы поддержки, через которые жертвы сами устанавливают вредоносное ПО. Также злоумышленники копируют оформление популярных СМИ, распространяют фейки и используют автоматические боты для массового распространения ложной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД пояснили, что полицейский может звонить гражданину лично только по определенным причинам.

Злоумышленники начали использовать дипфейк-видеозвонки от имени глав регионов для выманивания у граждан денег под предлогом проверки их финансовой деятельности.

Мошенники также убеждают людей устанавливать вредоносные APK-файлы на смартфоны с Android.