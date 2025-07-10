В МВД объяснили, когда полицейский может звонить гражданину лично

В МВД объяснили, что полицейский может звонить только для вызова в отделение

Tекст: Мария Иванова

Право на личный телефонный звонок гражданину сотрудник полиции имеет только в случае, если требуется пригласить человека в подразделение, говорится в Telegram-канале Ирины Волк. В других ситуациях звонки якобы от правоохранителей являются признаком мошенничества.

В МВД подчеркнули: «Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение». Все остальные телефонные контакты с угрозами или попытками запугивания должны насторожить, так как это признаки мошенника.

Она добавила, что преступники часто представляются не только полицейскими, но и сотрудниками Банка России, Соцфонда, ФНС и других органов. Волк посоветовала прервать разговор и немедленно положить трубку, если собеседник начинает запугивать или требует совершить какие-либо действия.

Ранее МВД рассказало о новых схемах мошенничества с использованием дипфейков, в которых злоумышленники имитируют голоса глав регионов.

МВД также назвало типичные уловки мошенников, убеждающих граждан установить вредоносные программы на смартфоны.

Кроме того МВД выяснило, что чаще всего мошенники звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банков.