Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
Самочувствие покурившей вейп обезьяны в «Тайгане» заметно улучшилось
Обезьяна Дана из сафари-парка «Тайган» начала выздоравливать после того, как ей дали покурить вейп, и уже проявляет аппетит.
Ветеринарный врач парка Василий Писковой рассказал, что у орангутана появился аппетит, она ест пюре, получает сорбенты с медом, а работа кишечника свидетельствует об отсутствии закупорки, сообщает РИА «Новости».
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка дает Дане несколько раз затянуться вейпом. Руководство парка подтвердило подлинность инцидента и осудило действия посетительницы, заявив о грубом нарушении и риске для здоровья животного.
Писковой заявил, что существовала опасность проглатывания крышки от вейпа, что могло привести к закупорке кишечника и отравлению. По его словам, Дана пока остается немного вялой, но общее самочувствие орангутана заметно улучшилось.
Ранее владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал от нападения льва во время кормления хищника. Писковой сообщил, что лев, напавший на Зубкова, останется в парке и не будет усыплен.