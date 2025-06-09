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В готовых блюдах из «ВкусВилла» обнаружили кишечную палочку
В четырех популярных готовых блюдах из ассортимента «ВкусВилл» лабораторные тесты выявили обсеменение кишечной палочкой, что свидетельствует о серьезных нарушениях санитарных норм.
Согласно исследованию, проведенному Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, в четырех из шести популярных готовых блюд из сети «ВкусВилл» была обнаружена кишечная палочка, передает Газета.Ru.
В лабораторию были отправлены шесть популярных позиций из ассортимента готовых блюд: «Бутерброд с тунцом и базиликом» от ООО «БК 24», «Картофель жареный с грибами» от ООО «ФОРМУЛА 2005», «Ролл с семгой и креветкой» от ООО «ЙУМИ», «Салат «Цезарь» с курицей и пекинской капустой» от «СМАРТ ФУД СОЛЮШНЗ», «Салат с мясом индейки и гранатовым соусом» от ООО «КОРС», «Блинчики с мясом» от ООО «КОРС».
Проблемы выявили в сэндвиче с тунцом, салате с индейкой, картошке с грибами и блинах с мясом. Также в ролле с семгой и креветкой и в бутерброде с тунцом и базиликом обнаружено превышение нормы дрожжей, а в «Цезаре» и блинах с мясом – повышенное содержание мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов.
Технолог, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров заявил: «Это серьезный сигнал о возможном загрязнении продуктов или несоблюдении санитарных норм. Это также может указывать на фекальное загрязнение, что делает эти продукты опасными для здоровья человека. Рекомендуется немедленно прекратить продажу или потребление этих блюд и провести дополнительные исследования для выявления источника загрязнения». По его словам, подобные случаи возникают из-за нарушений гигиены сотрудниками производств или из-за некачественного сырья от поставщиков.
Быстров отметил, что до 95% отравлений в общепите связано с нарушением санитарных норм на производствах, он подчеркнул опасность потребления таких продуктов.
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