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«ВкусВилл» приостановил продажи десерта из-за жалоб на стекло
«ВкусВилл» остановил продажи торта «ДэнБош» из-за найденного пластика
Торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи торта «ДэнБош» после жалобы на стекло, однако выяснилось, что это был пластик. Компания проводит расследование для предотвращения подобных случаев.
Сетевой магазин «ВкусВилл» заявил, что временно приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» после обращения покупателя, сообщает РИА «Новости». В десерте, как утверждалось, были обнаружены осколки стекла. Однако в ходе предварительного расследования выяснилось, что это был кусочек пластика, а не стекло.
Покупательница из Москвы сообщила о находке в десерте через Telegram-каналы, отметив, что упаковка не была повреждена. Представитель «ВкусВилла» сообщил, что курьер забрал возврат упаковки с посторонними предметами для дальнейшего изучения. По словам представителя компании, стекло на производстве не используется.
«ВкусВилл» подчеркнул, что горячая линия получила обращение 10 января. Информация была передана технологу, экспертам по качеству и производителю, после чего началась проверка. Поставщик уже проходил аудит «ВкусВилла» ранее, и никаких рисков, связанных со стеклом или хрупким пластиком, выявлено не было.
Компания отметила, что кейс-торт «ДэнБош» является новым продуктом, и сейчас особое внимание уделяется проверке всей цепочки хранения и транспортировки упаковки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сети «ВкусВилл» и «Перекресток» временно приостановили сотрудничество с «Можайским кондитерским домом» после обвинений в антисанитарии на производстве.
Кондитерская фабрика «Сокол» временно приостановила производство зефира с мальтитным сиропом из-за сообщений о массовом отравлении, как сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис. Отравление зефиром могло быть вызвано нарушением технологии производства, как заявил Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава.