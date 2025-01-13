«ВкусВилл» приостановил продажи десерта из-за жалоб на стекло

«ВкусВилл» остановил продажи торта «ДэнБош» из-за найденного пластика

Tекст: Денис Тельманов

Сетевой магазин «ВкусВилл» заявил, что временно приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» после обращения покупателя, сообщает РИА «Новости». В десерте, как утверждалось, были обнаружены осколки стекла. Однако в ходе предварительного расследования выяснилось, что это был кусочек пластика, а не стекло.



Покупательница из Москвы сообщила о находке в десерте через Telegram-каналы, отметив, что упаковка не была повреждена. Представитель «ВкусВилла» сообщил, что курьер забрал возврат упаковки с посторонними предметами для дальнейшего изучения. По словам представителя компании, стекло на производстве не используется.

«ВкусВилл» подчеркнул, что горячая линия получила обращение 10 января. Информация была передана технологу, экспертам по качеству и производителю, после чего началась проверка. Поставщик уже проходил аудит «ВкусВилла» ранее, и никаких рисков, связанных со стеклом или хрупким пластиком, выявлено не было.

Компания отметила, что кейс-торт «ДэнБош» является новым продуктом, и сейчас особое внимание уделяется проверке всей цепочки хранения и транспортировки упаковки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сети «ВкусВилл» и «Перекресток» временно приостановили сотрудничество с «Можайским кондитерским домом» после обвинений в антисанитарии на производстве.

Кондитерская фабрика «Сокол» временно приостановила производство зефира с мальтитным сиропом из-за сообщений о массовом отравлении, как сообщил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис. Отравление зефиром могло быть вызвано нарушением технологии производства, как заявил Виктор Тутельян, главный внештатный диетолог Минздрава.

