«ВкусВилл» и «Перекресток» сняли с продаж пирожное «Картошка» от МКД

«ВкусВилл» и «Перекресток»заблокировал продукцию МКД после появления видео антисанитарии на фабрике

Tекст: Антон Антонов

В соцсетях появились сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарию. Также были опубликованы кадры с грязью и беспорядком на фабрике, передает РБК.

МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «ВкусВиллом», поставляя туда пирожные «Картошка» и банановые кексы. Перекресток» сообщил, что приостановил продажи пирожного. «ВкусВилл» также заблокировала все поставки от МКД, передает РИА «Новости».

Учредитель МКД заявил, что кадры антисанитарии являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

«ВкусВилл» сообщил, что ожидает результатов проверки, чтобы принять окончательное решение о дальнейших действиях. Если информация о нарушениях на производстве подтвердится, МКД и другие юрлица, связанные с ним, будут заблокированы навсегда, заявили в сети.

Представители сети отметили, что с начала 2023 года продукция поставщика проходила 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений в безопасности. В августе поставщик успешно прошел плановый аудит без вопросов к санитарному состоянию.

В «ВкусВилле» заявили о необходимости усиления контроля качества на производственных площадках и увеличения количества внеплановых проверок. Дополнительные ресурсы будут выделены на эти меры в ближайшее время, что станет ключевым фокусом компании.

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