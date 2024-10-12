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«ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении зефиром
Компания «ВкусВилл» опровергла сообщения о массовом отравлении зефиром покупателей
Магазин «ВкусВилл» опроверг информацию о массовом отравлении зефиром и сообщил о приостановке его продажи до завершения внеплановых исследований для подтверждения безопасности продукта, сообщили в компании.
Компания «ВкусВилл» через свой Telegram-канал заявила, что информация о массовом отравлении покупателей зефиром не соответствует действительности.В официальном заявлении компании отмечается, что зефир прошел все плановые проверки и соответствует нормам безопасности. Однако для дополнительной уверенности продукт будет отправлен на внеплановые исследования, пока продажи приостановлены. передает РИА «Новости» .
«ВкусВилл» также пояснил, что заменитель сахара мальтит, содержащийся в зефире, может вызывать слабительный эффект при чрезмерном употреблении. Компания подчеркивает, что предупреждает покупателей об этом на упаковке и в описании продукта.
За последние четыре месяца магазин получил 32 обращения по качеству зефира, что составляет менее 0,3% от общего числа покупок.
Telegram-канал Mash ранее утверждал, что сотни покупателей жаловались на отравление зефиром «Классический», якобы все они сообщили о сильной боли в животе и тошноте, пишет «Вечерняя Москва»
Один из пострадавших рассказал, что он и его жена испытали похожие симптомы после употребления зефира. Они пожаловались в магазин через мобильное приложение, но в ответ получили лишь письмо с соболезнованиями и рекомендацией обратиться к врачу.
Ранее в спортивной школе Мегино-Кангаласского района Якутии отравилось 29 детей, 25 из которых были госпитализированы.
В связи с этим происшествием начата проверка Следственным комитетом и прокуратурой.