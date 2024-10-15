СМИ: Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите

Mash: Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите из «Пятерочки» и «Перекрестка»

Tекст: Александра Юдина

Россияне массово жалуются на отравление после употребления зефира «Жизель», содержащего мальтит, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-каналу Mash.

Пострадавшие отмечают такие симптомы, как вздутие живота, боли и диарея. Среди пострадавших оказались десятки человек, купивших зефир в крупных торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток».

Как уточнили авторы материала, все жалобы связаны с продуктами, произведенными на одном заводе, где также выпускается зефир «Классический» для «ВкусВилла».

По данным Mash, Роспотребнадзор уже отреагировал на ситуацию и провел выездную проверку на предприятии, где производится зефир. Специалисты взяли образцы продукции для анализа, чтобы определить возможные нарушения и причины отравления.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что сотни покупателей якобы жаловались на отравление зефиром «Классический», однако магазин «ВкусВилл» опроверг информацию о массовом отравлении и приостановил продажи зефира до завершения внеплановых исследований для подтверждения безопасности продукта.

