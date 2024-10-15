Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.2 комментария
СМИ: Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите
Mash: Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите из «Пятерочки» и «Перекрестка»
Клиенты «Пятерочки» и «Перекрестка» столкнулись с недомоганием после употребления зефира «Жизель» на мальтите, что привело к массовым жалобам на отравление, отмечают СМИ.
Россияне массово жалуются на отравление после употребления зефира «Жизель», содержащего мальтит, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-каналу Mash.
Пострадавшие отмечают такие симптомы, как вздутие живота, боли и диарея. Среди пострадавших оказались десятки человек, купивших зефир в крупных торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток».
Как уточнили авторы материала, все жалобы связаны с продуктами, произведенными на одном заводе, где также выпускается зефир «Классический» для «ВкусВилла».
По данным Mash, Роспотребнадзор уже отреагировал на ситуацию и провел выездную проверку на предприятии, где производится зефир. Специалисты взяли образцы продукции для анализа, чтобы определить возможные нарушения и причины отравления.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что сотни покупателей якобы жаловались на отравление зефиром «Классический», однако магазин «ВкусВилл» опроверг информацию о массовом отравлении и приостановил продажи зефира до завершения внеплановых исследований для подтверждения безопасности продукта.