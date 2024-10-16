Фабрика «Сокол» приостановила производство зефира с мальтитным сиропом после жалоб

Путин и глава Росатома обсудили выполнение госкорпорацией гособоронзаказа

Tекст: Елизавета Шишкова

«Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации», – приводятся слова Лихачева на сайте Кремля.

Он добавил, что ядерный оружейный комплекс – это «поставщик суверенных технологий во все передовые заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение».

«Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – добавил глава Росатома.

Также Лихачев предложил отпраздновать юбилей атомной промышленности, родившейся в год Великой Победы, в конце лета – начале осени и пригласил Путина присоединиться к мероприятиям.

«Хорошо, конечно», – ответил глава государства.

«80 лет. Но будущее хорошее, и за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% – это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», – добавил Путин.

Лихачев подтвердил высокую долю молодежи и добавил, что в корпорации работают и ветераны отрасли.

Глава Росатома также заявил, что в 2024 году объем инвестиций госкорпорации составит рекордные 1,5 трлн рублей.