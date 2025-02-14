В Москве начали проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

Роспотребнадзор Москвы начал проверку из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе проверки сотрудники ведомства обнаружили четыре упаковки продукции из той же партии, в которой находился инородный предмет. Продажа этой партии была временно приостановлена, передает РИА «Новости».

Магазин, где был куплен зефир, находится на улице Беломорской. Роспотребнадзор запросил у «ВкусВилл» пояснения и дополнительные материалы, чтобы предотвратить дальнейшую реализацию потенциально небезопасной продукции. Также в ведомстве отметили, что информация о происшествии направлена в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, чтобы принять меры против изготовителя зефира.

Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи торта «ДэнБош» после жалобы на стекло, однако выяснилось, что это был пластик. Компания проводит расследование для предотвращения подобных случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сети «ВкусВилл» и «Перекресток» временно приостановили сотрудничество с «Можайским кондитерским домом» после обвинений в антисанитарии на производстве.