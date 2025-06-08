7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
Метеоролог предупредил о начале тропической ночи в Москве
Вильфанд: Температура ночью в столице достигнет 23 градусов тепла
Синоптики прогнозируют в Москве необычно теплую ночь с температурой до 23 градусов, что схоже с условиями тропиков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ночь на понедельник прогнозируется очень теплой. Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около плюс 18-20 градусов», – сказал он ТАСС.
Вильфанд уточнил, что большую часть ночи температура будет превышать 20 градусов, а в центре города минимальные значения температуры составят 21-23 градуса тепла.
Синоптик также уточнил, почему специалисты допускают в Москве образование смерчей.
«Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», – пояснил он, указав на то, что в атмосфере над регионом есть условия для образования вихрей и небольших смерчей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей уже во вторник ждет прохлада. Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная