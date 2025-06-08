Метеоролог предупредил о начале тропической ночи в Москве

Вильфанд: Температура ночью в столице достигнет 23 градусов тепла

Tекст: Ирма Каплан

«Ночь на понедельник прогнозируется очень теплой. Она будет просто тропической, потому что минимальные температуры перед восходом солнца будут около плюс 18-20 градусов», – сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что большую часть ночи температура будет превышать 20 градусов, а в центре города минимальные значения температуры составят 21-23 градуса тепла.

Синоптик также уточнил, почему специалисты допускают в Москве образование смерчей.

«Это связано с тем, что сейчас в атмосфере очень сильная неустойчивость», – пояснил он, указав на то, что в атмосфере над регионом есть условия для образования вихрей и небольших смерчей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичей уже во вторник ждет прохлада. Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная