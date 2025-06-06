Путин: Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов

Tекст: Алексей Дегтярев

«Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников, прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, от решения этих нюансов зависят темп и качество национальных проектов.

Ранее в Кремле сообщали, что на совещании Путина по стратегическому развитию обсудят запуск новых национальных проектов до 2036 года.