К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?8 комментариев
Путин: Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов
Воплощение в жизнь национальных проектов обеспечивается нормативными актами и финансированием, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех участников, прежде всего для регионов, муниципалитетов, подрядчиков, исполнителей на местах. И, конечно, нужно обеспечить их четким, ритмичным финансированием», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, от решения этих нюансов зависят темп и качество национальных проектов.
Ранее в Кремле сообщали, что на совещании Путина по стратегическому развитию обсудят запуск новых национальных проектов до 2036 года.