Хинштейн озвучил приоритеты развития Курской области

Хинштейн обозначил главные направления развития региона на заседании Думы

Tекст: Денис Тельманов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представил отчет о деятельности правительства на 44-м заседании Курской областной думы, передает ТГ-канал Александра Хинштейна.

В докладе Хинштейн обозначил задачи по развитию открытости власти, укреплению приграничных территорий, развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности.

За период его работы создан координационный совет с инициативными группами из девяти районов, проведено шесть заседаний и решено 32 вопроса, а также реализовано 26 мер поддержки с привлечением федерального центра.

Глава региона заявил, что формируется программа восстановления приграничных территорий, ведется учет всех жителей, с кем была утрачена связь.

Хинштейн сообщил об упрощении получения выплат за ранение для участников СВО, введении повторных выплат и расширении круга лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. Для участников режима КТО и их семей также введены выплаты.

В транспортной сфере Курская область получила поддержку Минтранса РФ при реализации проектов по реконструкции дорог, трамвайных путей и аэропорта. Увеличено число поездов, возрождается поезд «Курский соловей», а также начата подготовка к массовому жилищному строительству совместно с ДОМ.РФ и разработке мастер-плана к 1000-летию Курска с ВЭБ.РФ.

Особое внимание уделено здравоохранению, в частности, решению проблем с льготными лекарствами, маршрутизацией скорой помощи и работой ЦРБ. Начата работа по созданию федерального музея имени Георгия Свиридова в Фатеже и масштабной реставрации памятников Великой Отечественной войны при поддержке 23 регионов и РВИО.

Среди приоритетов названы модернизация ЖКХ и ТЭК, развитие образования, экология и формирование новых общественных пространств. Хинштейн подчеркнул: «Только единой командой, сплотившись ради общей цели, мы можем двигаться вперед. Мы справимся – по-другому просто не может быть. Курская земля была и остается форпостом России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в регионе чрезвычайной и пообещал решительную борьбу с нарушениями при поддержке депутатов.

Власти региона сообщили о неизвестном местонахождении 576 жителей приграничных районов и отметили, что с территории Украины был возвращен 1061 человек. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области.