Хинштейн сообщил об исчезновении 576 жителей курского приграничья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представил отчет о результатах работы правительства региона за 2024 год. По его словам, на данный момент точных сведений о местонахождении 576 жителей приграничных районов пока нет, сообщает ТАСС.

Хинштейн также сообщил, что 1061 житель был возвращен с территории Украины. В ходе выступления он отметил, что работа по возвращению людей продолжается.

Врио губернатора добавил, что на 1 июня специалистам удалось разминировать 8% территории, запланированной под очистку. Общая площадь разминированных участков составляет почти 500 тыс. гектаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий. В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы.