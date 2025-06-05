Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
Хинштейн сообщил об исчезновении 576 жителей курского приграничья
В Курской области неизвестно местонахождение 576 жителей приграничных территорий, при этом с территории Украины были возвращены 1061 человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в отчете о результатах деятельности правительства области за 2024 год.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представил отчет о результатах работы правительства региона за 2024 год. По его словам, на данный момент точных сведений о местонахождении 576 жителей приграничных районов пока нет, сообщает ТАСС.
Хинштейн также сообщил, что 1061 житель был возвращен с территории Украины. В ходе выступления он отметил, что работа по возвращению людей продолжается.
Врио губернатора добавил, что на 1 июня специалистам удалось разминировать 8% территории, запланированной под очистку. Общая площадь разминированных участков составляет почти 500 тыс. гектаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий. В Курской области запланировано разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы.