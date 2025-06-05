Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Ситуация с коррупцией в Курской области является чрезвычайной, заявил врио губернатора Александр Хинштейн на заседании Курской областной думы, передает РИА «Новости».

По его словам, эта проблема остается одной из ключевых для региона, и текущая обстановка подтверждает наличие серьезных трудностей в борьбе с коррупцией.

Хинштейн подчеркнул, что многочисленные обращения граждан подтверждают высокий уровень коррупционных проявлений.

Врио губернатора пообещал привлекать к решению проблемы все здоровые силы, в первую очередь депутатский корпус, и заверил, что борьба с коррупцией будет вестись самым решительным образом.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в мошенничестве, связанном с растратой бюджетных средств, предназначенных для строительства опорников пограничной службы на границе с Украиной.

Администрация Курской области составила перечень из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных по нереабилитирующим причинам.