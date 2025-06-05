СК: На «похитителей» Щепихина и самого блогера заведены уголовные дела

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело в отношении подозреваемых в похищении возбудили по статьям «Похищение» и «Превышение должностных полномочий», указало ведомство в своем Telegram-канале.

Его расследует Главное следственное управление СК по Москве.

По делу шести лицам предъявили обвинения, проводятся очные ставки. Следователи обратились в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении них.

Также СК изучил видеозаписи самого Щепихина. Психолого-лингвистическое исследование усмотрело в его заявлениях признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному и этническому признакам, а также их унижения.

По этому поводу возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В скором времени блогеру предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Щепихин фигурировал в нескольких процессах в Химкинском городском суде.

Напомним, в соцсетях опубликовали ролик задержания Щепихина на Ярославском вокзале. СК завел дело в отношении задержанных участников «похищения».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев указал, что Щепихин не был похищен, а его задержали правоохранители.