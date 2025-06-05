Оскорбивший чеченцев блогер Щепихин участвовал в нескольких судах в Химках

Tекст: Вера Басилая

В материалах дела указано, что блогер Арег Щепихин выступал участником нескольких судебных дел в Химках. Последнее разбирательство было связано с иском ООО «Деньги будут!» к судебным приставам, при этом Щепихин проходил как заинтересованное лицо. Истец оспаривал бездействие работников ФССП, выраженное в задержках направления оригиналов исполнительных документов и отсутствии контроля сроков отправки постановлений взыскателю. Химкинский суд удовлетворил иск микрофинансовой организации, передает РИА «Новости»,

Кроме этого, Щепихин проиграл судебный процесс одной из управляющих компаний Химок, которая требовала взыскать с него плату за жилую площадь, а также за тепло и электроэнергию. Точная сумма исковых требований не указывается в материалах дела.

Ранее поздно вечером во вторник в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале.

Следственные органы возбудили дело в отношении задержанных участников «похищения» блогера. В отношении самого Щепихина, который разместил в соцсетях ролики с провокационными заявлениями в адрес жителей Чеченской республики, проводится проверка.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин не был похищен, а его задержали сотрудники правоохранительных органов, а МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств.