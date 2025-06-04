МВД начало проверку в отношении блогера Арега Щепихина

МВД начало проверку из-за видео Щепихина о жителях Чечни

Tекст: Вера Басилая

МВД России начало проверку в отношении блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что Главным управлением по противодействию экстремизму организована соответствующая проверка.

В МВД уточнили, что в ходе проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. Согласно сообщению пресс-центра, решение по итогам проверки примут в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в интернете появилась информация о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве третьего июня.

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил о намерении направить запросы в Следственный комитет и МВД по поводу этого инцидента.

Полиция Москвы задержала шестерых участников событий на Ярославском вокзале.