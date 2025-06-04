Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
МВД начало проверку в отношении блогера Арега Щепихина
МВД начало проверку из-за видео Щепихина о жителях Чечни
Проведение проверки в отношении блогера связано с размещением им в социальных сетях видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, сообщило МВД.
МВД России начало проверку в отношении блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что Главным управлением по противодействию экстремизму организована соответствующая проверка.
В МВД уточнили, что в ходе проверки будут назначены необходимые экспертные исследования. Согласно сообщению пресс-центра, решение по итогам проверки примут в соответствии с действующим законодательством.
Ранее в интернете появилась информация о похищении блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве третьего июня.
Депутат Госдумы Евгений Попов заявил о намерении направить запросы в Следственный комитет и МВД по поводу этого инцидента.
Полиция Москвы задержала шестерых участников событий на Ярославском вокзале.