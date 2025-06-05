ФСБ рассекретила материалы о преступлениях Пауля Цаппа в Крыму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новые детали о злодеяниях нацистов и их пособников стали известны благодаря рассекречиванию документов, подготовленных Управлением КГБ по Крымской области, передает РИА «Новости».

Документы охватывают период с 1968 по 1975 год и касаются, в частности, оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа, который с 1941 по 1943 год занимал различные должности в репрессивной системе на территории Крыма.

После войны Цапп скрывался в ФРГ под чужим именем, однако в 1968 году был арестован полицией ФРГ. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела в СССР по факту нацистских преступлений в Молдавии, на юге Украины и в Крыму. Собранные крымскими чекистами материалы позволили разоблачить других нацистских преступников – сообщников Цаппа, а также выявить новые факты об уничтожении советских граждан и военнопленных.

В частности, весной 1942 года под руководством Цаппа была уничтожена деревня Лаки, где оккупанты и их пособники заживо сожгли двадцать жителей, обвинив их в связях с партизанами. Под руководством Цаппа также действовал концлагерь в совхозе «Красный», где было истреблено более десяти тысяч человек.

Документы также содержат информацию о системе лагерей военнопленных, функционировавших практически во всех крупных городах Крыма, включая Симферополь, Севастополь и Феодосию. Во всех лагерях отмечались жестокие условия, отсутствие медицинской помощи и массовое уничтожение узников. По свидетельствам очевидцев, на бывшем Армянском кладбище Симферополя похоронили до 6 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Молдавии. В Крыму рассекретили документы о поимке нацистского генерала Йенеке. ФСБ раскрыла новые данные о преступлениях немецких фашистов в Донецке.