  • Новость часаЗахарова: Передача 6 тыс. тел украинских военных начнется в ближайшее время
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 14:55 • Новости дня

    Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетил верхнюю палату парламента, где встретился со спикером Валентиной Матвиенко и вручил ей символический подарок.

    Александр Овечкин посетил Совет Федерации, сообщает РИА «Новости». Во время визита он пообщался со спикером Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке. Пресс-служба верхней палаты выложила кадры встречи, где хоккеист также преподнес Матвиенко хоккейный свитер.

    Во время неформального разговора Валентина Матвиенко обратилась к Овечкину с теплыми словами: «Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит».

    В Совфеде также отметили, что этот день прошел под знаком спорта, поскольку в здании находился также министр спорта Михаил Дегтярев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF и выразил разочарование возможным отсутствием российских хоккеистов на Олимпиаде. Клуб «Вашингтон» сообщил болельщикам, что Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в сезоне 2025/26. Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ.

    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    4 июня 2025, 07:16 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. На территории Черноморского побережья объявляли ракетную опасность.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    3 июня 2025, 18:27 • Новости дня
    Вячеслав Козлов возглавил хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сочи»

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-игрок и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи» на два года.

    Вячеслав Козлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, которые он выиграл в составе клуба National Hockey League.

    Ранее Козлов успешно выступал как игрок, а теперь приступает к новой тренерской работе в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что под его руководством клуб усилит свои позиции в чемпионате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

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    3 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Электроснабжение восстановили после атак ВСУ в Бердянске Запорожской области

    Электроснабжение Бердянска восстановили, планируется подключение Мелитополя

    Tекст: Евгения Караваева

    В Бердянске вновь появилось электричество, а следующими планируют вернуть свет жителям Мелитополя.

    Электроснабжение в Бердянске полностью восстановлено, сообщает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий отметил, что после подключения Бердянска специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в Мелитополе.

    Ранее Балицкий сообщал о повреждении высоковольтного оборудования вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Из-за этого на всей территории региона отсутствовала электроэнергия, а объекты здравоохранения работали на резервных источниках питания. По данным властей, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

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    4 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле

    Захарова обвинила Зеленского в хамстве после встречи делегаций России и Украины

    Захарова заявила о «хамской истерике» Зеленского после переговоров в Стамбуле
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский позволил себе хамские сентенции в адрес российской делегации после переговоров в Стамбуле, что говорит о нежелании Киева искать трезвые решения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после завершения второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Владимир Зеленский проявил крайне эмоциональную и оскорбительную реакцию в адрес российской делегации, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в офисе Зеленского сразу после переговоров начали комментировать их итоги, делая акцент на якобы отсутствии у России стремления к миру. Она подчеркнула, что комментарии со стороны украинских властей носили хамский и оскорбительный характер.

    Захарова указала, что и после первого раунда переговоров украинская сторона была недовольна позицией российской делегации, и подчеркнула, что выводов из предыдущей встречи в Киеве не сделали.

    Кроме того, дипломат отметила, что украинские власти продолжают демонстрировать агрессивную позицию и не готовы к компромиссным решениям по урегулированию конфликта.

    Мария Захарова предупредила, что попытки давления на Москву и переговоры с позиций силы или ультиматумов обречены на провал, Россия будет реагировать на такие шаги соответствующим образом.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил предложение России о временном перемирии на Украине для сбора тел и оскорбил российскую делегацию.

    Кремль заявил, что высказывания Зеленского с оскорблениями в адрес российской делегации не соответствуют духу переговоров.

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    4 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на российский уголь в Азии достигли минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла минимума с 2021 года, передает NEFT Research.

    Цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом доставки до порта в Южном Китае опустилась до 77,5 доллара за тонну, в Индии – до 82,6 доллара. За год цены упали на 25–30%, передает «Коммерсантъ».

    Аналитики объясняют тенденцию перепроизводством и снижением спроса в ключевых странах-импортерах. В Китае объем закупок угля снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Приоритет в Китае теперь отдают местному топливу, а Индия увеличивает собственное производство. В Турции падение импорта связано с ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

    Эксперты считают, что при текущих ценах российский экспорт в регион становится нерентабельным. Нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус – минус 271 рубль за тонну. В результате угольные компании сокращают поставки и рассматривают альтернативные рынки, в частности Южную Корею и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.

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    4 июня 2025, 07:59 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Европу сократились на 2,4%

    Tекст: Александра Юдина

    Российский экспорт сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые пять месяцев 2025 года сократился на 2,4%, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

    Общий объем поставок достиг почти 9,5 млрд кубометров, что на 230 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В частности, по данным аналитического центра Bruegel, за январь–май текущего года Евросоюз импортировал примерно 9,45 млрд кубометров российского СПГ, тогда как за тот же период прошлого года объем составлял 9,68 млрд кубометров. Поставки в мае остались на уровне апреля – 1,88 млрд кубометров, но это меньше показателя мая прошлого года, когда было поставлено 1,92 млрд кубометров.

    В то же время импорт СПГ в Европу с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем – до рекордных 8,2 млрд кубометров. С января по май импорт газа из этих стран увеличился более чем на треть и достиг 35,65 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за четыре года расходы Евросоюза на импорт сжиженного природного газа из России существенно увеличились, чему способствовали как рост цен, так и объемы поставок.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

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    4 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Воздушная тревога прозвучала в Киеве и девяти регионах Украины

    Tекст: Евгения Караваева

    В столице Украины и ряде областей объявлена воздушная тревога, при этом в Сумской области сигнал тревоги длился около пяти часов.

    Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога продолжается уже порядка пяти часов, в Черниговской и Харьковской областях сигнал тревоги звучал около 30 минут. В остальных регионах тревога была объявлена в 13.45.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, на территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность. Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России.

    Украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 13:23 • Новости дня
    Кремль: Стороны согласуют сроки новых переговоров после изучения меморандумов

    Tекст: Александра Юдина

    Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российская и украинская делегации определят даты нового раунда переговоров после завершения анализа взаимных меморандумов с предложениями, передает ТАСС.

    Песков отметил, что на рассмотрение этих документов потребуется некоторое время. Он также сообщил, что как только обе стороны будут готовы, они согласуют сроки следующего раунда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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