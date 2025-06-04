Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетил верхнюю палату парламента, где встретился со спикером Валентиной Матвиенко и вручил ей символический подарок.
Александр Овечкин посетил Совет Федерации, сообщает РИА «Новости». Во время визита он пообщался со спикером Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке. Пресс-служба верхней палаты выложила кадры встречи, где хоккеист также преподнес Матвиенко хоккейный свитер.
Во время неформального разговора Валентина Матвиенко обратилась к Овечкину с теплыми словами: «Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит».
В Совфеде также отметили, что этот день прошел под знаком спорта, поскольку в здании находился также министр спорта Михаил Дегтярев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF и выразил разочарование возможным отсутствием российских хоккеистов на Олимпиаде. Клуб «Вашингтон» сообщил болельщикам, что Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в сезоне 2025/26. Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ.