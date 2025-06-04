Овечкин подарил Матвиенко хоккейный свитер

Tекст: Денис Тельманов

Александр Овечкин посетил Совет Федерации, сообщает РИА «Новости». Во время визита он пообщался со спикером Валентиной Матвиенко в неформальной обстановке. Пресс-служба верхней палаты выложила кадры встречи, где хоккеист также преподнес Матвиенко хоккейный свитер.

Во время неформального разговора Валентина Матвиенко обратилась к Овечкину с теплыми словами: «Такой опыт, такая слава. Вы представляете, какой Вы символ для молодых ребят, кто хоккеем занимается? Это же дорогого стоит».

В Совфеде также отметили, что этот день прошел под знаком спорта, поскольку в здании находился также министр спорта Михаил Дегтярев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение IIHF и выразил разочарование возможным отсутствием российских хоккеистов на Олимпиаде. Клуб «Вашингтон» сообщил болельщикам, что Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в сезоне 2025/26. Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ.

