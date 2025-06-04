Актеры фильма «Назад в будущее» объявили о поисках гитары Марти Макфлая

Tекст: Ольга Иванова

Актер Майкл Джей Фокс обратился к поклонникам с просьбой помочь найти гитару, на которой его герой Марти Макфлай сыграл легендарную Johnny B Goode в фильме «Назад в будущее», сообщает Sky News.

Речь идет о ярко-красной электрогитаре Gibson ES-345, которая считается одной из самых известных реквизитов в истории кино, но бесследно исчезла почти 40 лет назад.

Гитару не смогли отыскать даже во время съемок второй части фильма в 1989 году. Теперь компания Gibson из Нэшвилла запустила новый документальный проект под названием Lost To The Future, чтобы попытаться установить местонахождение инструмента. В трейлере к фильму известные актеры, включая Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда, призывают зрителей присоединиться к поискам.

Кристофер Ллойд, сыгравший Дока Брауна, с иронией говорит: «Гитара потеряна для будущего». Сам Фокс добавляет: «Она где-то затерялась в пространственно-временном континууме. Или стоит в гараже у какого-нибудь Тимстера». По словам актера Гарри Уотерса – младшего, исполнившего роль Марвина Берри, последний раз гитару видели в 1985 году.

В знаменитой сцене оригинального фильма герой Фокса заменяет гитариста на школьном балу в 1955 году, исполняя песню, которую слушатели еще не знают. Марти с иронией объясняет музыкантам: «Это старье там, откуда я родом», а после своего необычного соло шутит: «Наверное, вы к этому еще не готовы. Но вашим детям понравится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первым обладателем новой модели кроссовок от Nike с автоматической системой шнуровки стал американский актер Майкл Джей Фокс, исполнивший роль Марти Макфлая в кинотрилогии «Назад в будущее», где и был показан прообраз «кроссовок будущего».