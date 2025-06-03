Стилист оценил кокошник Львовой-Беловой на встрече с Путиным

Стилист Лисовец оценил кокошник Львовой-Беловой на встрече с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Выбор кокошника в образе российских политиков подчеркивает поддержку отечественных традиций и ценностей, заявил стилист Владислав Лисовец, передает ТАСС. Поводом для комментария стала встреча президента Владимира Путина с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, на которую омбудсмен пришла в кокошнике и наряде в стиле гжель.

Лисовец отметил, что сегодня кокошник используется не как элемент повседневной моды, а чтобы выразить свою позицию и привлечь внимание. По его словам, такой выбор «помогает без слов обозначить поддержку отечественных традиций и ценностей».

Стилист также подчеркнул, что не считает кокошник массовым трендом или классическим украшением. Лисовец добавил, что этот аксессуар чаще используют для стилизации образа, чтобы сделать его более располагающим для российской аудитории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Кремле состоялась личная встреча президента России Владимира Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, на которой обсуждались вопросы возвращения детей с Украины.

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию Всероссийской службы помощи семье и отметил успешные результаты профилактики социального сиротства.

Мария Львова-Белова при этом заявила, что четверть детей в приютах находятся там необоснованно.