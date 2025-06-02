Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.2 комментария
Путин поддержал создание Всероссийской службы помощи семье
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию Всероссийской службы помощи семье, подчеркнув успешные результаты работы по профилактике социального сиротства.
Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в ходе которой она предложила преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье, передает ТАСС.
Отмечается, что глава государства положительно оценил проведенную работу и поддержал инициативу Львовой-Беловой.
В тексте заявления Кремля особо подчеркивается: «Президент отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье».
В понедельник Путин начал личную встречу с Марией Львовой-Беловой в Кремле.
Накануне Львова-Белова провела встречу с семьями, которым помогла вернуть детей из учреждений в ходе Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.