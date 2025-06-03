Россиянам порекомендовали ложиться головой к двери после ЧП в Брянской области

Tекст: Александра Юдина

Сообщается, что проводники при обходе вагонов просят людей ложиться головами к дверям или выходам из плацкарта, а не к окнам, передает РИА «Новости».

Проводница пояснила, что после ЧП для сотрудников был организован дополнительный инструктаж. В результате этого инструктажа появились новые рекомендации для пассажиров, чтобы повысить их безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области автомобильный мост рухнул на проходящий под ним пассажирский поезд, погибли семь человек, более 70 получили травмы. Кроме того, во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области.

В ходе расследования в Брянской области обнаружили не сработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4. Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов как теракт. Эксперты связывают эти происшествия с попытками киевского режима сорвать продолжение мирных переговоров, которые прошли в Стамбуле.