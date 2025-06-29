Россияне выиграли конкурс робототехники на военных сборах в Казахстане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская команда военно-патриотического движения «Юнармия» из Подмосковья заняла первое место в конкурсе робототехники на международном сборе молодежи «Айбын-2025» в Казахстане, передает ТАСС. Мероприятие было посвящено 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и 80-летию Победы.

В посольстве России сообщили, что россияне завоевали призовые места во всех конкурсах. «Самым зрелищным и запоминающимся событием «Айбына-2025» стала встреча у костра, на которой ребята из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана исполнили патриотические песни своих стран», – рассказали дипломаты.

В сборах участвовали 800 человек из шести стран. Программа включала соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата Калашникова и военно-тактическую игру. В 2024 году российская молодежь участвовала в этих сборах впервые за одиннадцатилетнюю историю мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений для страны. Путин поручил установить более 100 тыс. роботов, чтобы Россия вошла в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Министр финансов Антон Силуанов назвал 2030 год сроком для выхода России в топ-25 по уровню роботизации.