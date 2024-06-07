Путин озвучил цели по плотности роботизации России

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе, и такая возможность, безусловно, у нас есть», – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит сайт Кремля.

Но необходимо помнить об уже имеющемся в стране оборудовании, подчеркнул Путин. «При этом также важно повышать эффективность действующего оборудования и технологических процессов. Ключевой инструмент здесь – распространение методов бережного производства. Такая работа идет в рамках профильного национального проекта. В нем уже приняли участие более 6 тыс. предприятий и свыше 120 тыс. специалистов», – сказал президент.

Ранее Путин призвал увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции.