Путин призвал увеличить производство отечественной высокотехнологичной продукции

Tекст: Алексей Дегтярев

В период до 2030 года стране нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. «А это значит, что мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия не может производить все сама, и к этому не нужно стремиться, однако правительство знает, над чем нужно работать. В условиях дефицита кадров для страны критически важно кардинально повысить производительность труда с помощью цифровых технологий в управлении, роста энерго- и ресурсоэффективных экономических предложений.

Доля же отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке за шесть лет должна увеличиться в полтора раза.

Также важно проводить сквозную модернизацию промышленных мощностей, их роботизацию и автоматизацию. «К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом», – отметил Путин.

К этому же году не менее 40% средних и крупных предприятий страны должны быть охвачены проектами по повышению производительности труда.