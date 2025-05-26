Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?8 комментариев
Путин назвал развитие робототехники ключевым направлением в России
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что развитие робототехники является одним из ключевых направлений в стране.
По словам Путина, «это одно из ключевых направлений – развитие робототехники в стране», передает РИА «Новости».
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия намерена значительно увеличить плотность промышленных роботов и войти в топ-25 стран мира по этому показателю к 2030 году.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил установить в стране более 100 тыс. роботов с целью в короткие сроки войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.