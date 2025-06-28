Россия призвала Францию прекратить «бряцать оружием» и разжигать военные настроения

Tекст: Вера Басилая

Франция укрепила статус главного милитариста Европы, о чем свидетельствуют высказывания президента Эммануэля Макрона, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Макрон пообещал в ближайшее время представить предложения по размещению французских самолетов с ядерным вооружением в разных уголках Евросоюза, что, по мнению Ждановой, «отчетливо балансирует на грани ядерного шантажа».

«Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Французам пора бы оставить попытки бряцать оружием и разжигания в Европе предвоенных настроений», – заявила дипломат.

Жданова добавила, что Россия готова к любому развитию событий, и планирование в области обороны идет с учетом всех возможных сценариев. Она заверила, что безопасность России будет обеспечена при любых обстоятельствах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза.

Макрон запланировал визит в Гренландию 15 июня с целью обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества.

Он также отметил, что настало время переосмыслить архитектуру безопасности на пространствах от Черного моря до Арктики.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что заявления о планах России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.