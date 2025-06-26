Tекст: Ирма Каплан

По словам Макрона, пришло время переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

«Надо определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», – цитирует его ТАСС.

Макрон считает, что Евросоюзу пришло время перевооружаться, чтобы не было дисбаланса в этом вопросе между ЕС и Россией. По его словам, некая угроза с российской стороны заставляет Европу готовиться к ответу и быть во всеоружии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.