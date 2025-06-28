Дачникам напомнили о штрафах за неправильную перевозку груза

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, правила дорожного движения подробно регламентируют требования к перевозке предметов в автомобиле, передает Ura.ru.

Груз не должен ограничивать обзор водителя, затруднять управление или нарушать устойчивость машины, а также закрывать фары, номерные знаки и другие обозначения. По ее словам, перевозимый груз не должен препятствовать подаче и восприятию сигналов руками, создавать шум, пыль или загрязнять окружающее пространство.

Эксперт уточнила, что если груз выступает вперед или назад за габариты автомобиля более чем на один метр, а в стороны – более чем на сорок сантиметров от внешнего края габаритного огня, он должен быть обозначен специальным знаком «Крупногабаритный груз».

В темное время суток или при плохой видимости такой груз необходимо дополнительно обозначать фонарями или световозвращающими элементами. При выявлении нарушений водитель обязан устранить их или прекратить движение, иначе может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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