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Пашинян назначил Манукяна главой Службы нацбезопасности Армении
Новым руководителем Службы национальной безопасности Армении стал Андраник Манукян, который ранее исполнял обязанности главы ведомства после отставки Армена Абазяна.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении Андраника Манукяна директором Службы национальной безопасности, передает ТАСС. До этого Манукян исполнял обязанности главы СНБ после отставки Армена Абазяна, которая произошла 18 июня.
Пресс-служба армянского правительства подчеркнула, что решение принято официально, и Манукян теперь занимает пост руководителя ведомства на постоянной основе. В армянских СМИ отмечается, что уход Абазяна мог быть связан с отказом задержать российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
Новое назначение произошло на фоне обсуждений в обществе относительно независимости и политической лояльности руководителей силовых структур.
Манукян ранее работал на различных должностях в системе национальной безопасности и считается опытным специалистом в этой сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники пропавших без вести заблокировали проспект Баграмяна в центре Еревана из-за опасений по поводу замедления поисков после отставки главы СНБ Армена Абазяна.
В субботу Ереванский суд арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаеля Аджапахяна. Католикос Арам I осудил действия армянских силовиков, которые проводили следственные мероприятия в Эчмиадзине.