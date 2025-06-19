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Родственники пропавших без вести заблокировали проспект у здания парламента Армении
Родственники пропавших без вести заблокировали проспект Баграмяна в центре Еревана, опасаясь, что отставка главы СНБ Армена Абазяна затормозит поиски их близких.
Родственники пропавших без вести перекрыли проспект Баграмяна в Ереване, требуя от властей объяснений по поводу отставки главы Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна, сообщает ТАСС. Протестующие опасаются, что без Абазяна, который возглавлял комиссию по вопросам военнопленных и пропавших без вести, работа по поиску их родных может застопориться.
Акция началась накануне вечером у здания парламента, где в это время находился премьер-министр Никол Пашинян. К митингующим выходил заместитель начальника полиции Вардан Варданян, однако он не дал никаких комментариев и вскоре уехал.
Ранее депутат оппозиционной фракции «Армения» Тадевос Аветисян призвал Пашиняна лично пообщаться с родственниками пропавших, чтобы снять их тревогу, но премьер ответил, что не считает такую встречу необходимой. По данным источников агентства, причиной увольнения Абазяна стало его нежелание задерживать российского предпринимателя Самвела Карапетяна по распоряжению Пашиняна.
Сам премьер объяснил отставку необходимостью дать Абазяну «отдохнуть», уточнив, что тот «достаточно долго занимал этот пост».
Проспект Баграмяна остается перекрытым в двух направлениях, а с места продолжаются прямые трансляции местных телеканалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне снял Армена Абазяна с должности главы Службы национальной безопасности. Ранее появлялась информация, что глава СНБ Армении оказался в больнице с сердечным приступом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Пашинян проводит масштабные кадровые чистки в Армении на фоне сближения с Турцией.