Глава СНБ Армении попал в больницу с сердечным приступом

Возглавивший на днях Службу нацбезопасности Армении Армен Абазян оказался в больнице с сердечным приступом, сообщают СМИ.

По информации pastinfo.am, «новоназначенный» глава ведомства «перевезен в больницу с сердечным приступом». СНБ Абазян возглавил 8 ноября, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как Армения на условиях Азербайджана согласилась прекратить бои в Нагорном Карабахе, в Ереване начались погромы правительственных зданий. Участники беспорядков избили спикера парламента Арарата Мирзояна. Митингующие потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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